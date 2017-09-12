محافظ العارضة يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات التطوعية

رأس محافظ العارضة أ.نايف بن ناصر بن لبدة يوم امس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات التطوعية في محافظة العارضة.

وفي بداية الاجتماع جرى مناقشة انطلاق مشروع تأهيل العاملين في مجال الشباب الذي ترعاه أوقاف العرادي الخيرية ضمن مشروع التخطيط التنموي لمحافظة العارضة.

عقب ذلك تم استعراض دراسة أهداف ومراحل المشروع الذي سينطلق بعد أسبوعين تقريبا ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين مع الشباب لصياغة مبادرات ناجحة.

وفِي ختام الاجتماع ثمن جهود كافة القائمين على

المجلس التنسيقي للجهات التطوعية والجهات الداعمة متمنيا للجميع التوفيق والسداد.