 القيادة تبعث برقية لرئيسة وزراء المملكة المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القيادة تبعث برقية لرئيسة وزراء المملكة المتحدة

القيادة تبعث برقية لرئيسة وزراء المملكة المتحدة
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في لندن، وما نتج عنه من إصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني خبر العمل الإرهابي الذي وقع في لندن، وما نتج عنه من إصابات، معرباً لدولتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.

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