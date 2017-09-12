محافظ المسارحة يرعى ختام بطولة الشيخ عبده حسن حكمي لكرة القدم باجتماعي الهجنبه

رعى محافظ أحد المسارحة أ. عبدالله بن محمد الريثي ، مساء أمس الخميس المباراة النهائية والحفل الختامي لبطولة الشيخ عبده بن حسن حكمي الأولى لكرة القدم ضمن برامج ونشاطات مركز النشاط الاجتماعي بقرية الهجنبة التابع للجنة التنمية الاجتماعية اﻷهلية بالمحافظة، بين فريقي سمبدوريا و بوكا جونيورز ، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد وسط حضور رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة هادي دغريري و عدد من مدراء الدوائر الحكومية و المشائخ و الأعيان والإعلاميين .

واستهلت المناسبة بالنشيد الوطني ، ومن ثم بعرض للدرجات النارية لفريق ” جازان بايكر ” وسط تفاعل الجماهير الكثيفة التي حضرت اللقاء .

و بين شوطي المباراة تم تسليم الشهادات التقديرية للأعضاء و اللجان العاملة و الرعاة الإعلاميين .

و من ثم دخل كأس البطولة بطريقة مميزة حيث حمل الكأس أحد أبطال الحد الجنوبي محسن خرمي وسط تفاعل الجميع مع الحدث .

و عقب نهاية المباراة أقيم حفل خطابي تضمن التالي : تلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها على مسامع الحضور موسى مروحي .

ومن ثم كلمة مركز النشاط الاجتماعي في قرية الهجنبة ألقاها الدكتور أحمد حنتول حيث رحب بالضيوف الكرام ، وشكر داعمي الدورة ، وأثنى على جهود المنظمين .

عقب ذلك كلمة اللجنة المنظمة ألقاها الأستاذ جابر تعشري حيث تطرق لجهود الداعمين وهم أبناء الشيخ عبده بن حسن حكمي ، وجهود مركز النشاط الاجتماعي في قرية الهجنبة ، وأثنى على حضور المحافظ في مشاركته لابنائه الرياضيين في لفته اجتماعية تغرس مدى اهتمام المحافظة بشبابها مثمنا جهود الجميع في نجاح البطولة .

كما تطرق الاعلامي مهدي السروري لجهود الأبطال في الحد الجنوبي داعياً الجميع للحفاظ و حماية هذا الوطن و التصدي لكل من تسول له نفسه في بث الخراب ، مثمناً دور القيادة الحكمية في الحفاظ على الأمن و الأمان .

ومن ثم سلم المحافظ الكأس للفريق الفائز و جوائز المميزين في البطولة إضافة إلى تكريم المشاركين و الضيوف بدروع تذكارية .

وفي ختام الكرنفال قدم محافظ المسارحه الأستاذ عبدالله الريثي دعماً مالياً بلغ 10000 ريال , 5000 لمركز النشاط الاجتماعي بالهجنبة و 3000 لصاحب المركز الأول في البطولة و 2000 ريال لصاحب المركز الثاني .

وأشاد الريثي بالجهود التي يبذلها نشاط الهجنبة ولجنة التنمية بالمحافظة من برامج وأنشطة لاحتضان الشباب واستغلال وقتهم بالمفيد.

الجدير بالذكر بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 600 لاعباً ، كما شهدت البطولة تنافساً ومستويات متميزة .