محافظ المسارحة يرعى ختام بطولة الشيخ عبده حسن حكمي لكرة القدم باجتماعي الهجنبه

واستهلت المناسبة بالنشيد الوطني ، ومن ثم بعرض للدرجات النارية لفريق ” جازان بايكر ” وسط تفاعل الجماهير الكثيفة التي حضرت اللقاء .
و بين شوطي المباراة تم تسليم الشهادات التقديرية للأعضاء و اللجان العاملة و الرعاة الإعلاميين .
و من ثم دخل كأس البطولة بطريقة مميزة حيث حمل الكأس أحد أبطال الحد الجنوبي محسن خرمي وسط تفاعل الجميع مع الحدث .
و عقب نهاية المباراة أقيم حفل خطابي تضمن التالي : تلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها على مسامع الحضور موسى مروحي .
ومن ثم كلمة مركز النشاط الاجتماعي في قرية الهجنبة ألقاها الدكتور أحمد حنتول حيث رحب بالضيوف الكرام ، وشكر داعمي الدورة ، وأثنى على جهود المنظمين .
عقب ذلك كلمة اللجنة المنظمة ألقاها الأستاذ جابر تعشري حيث تطرق لجهود الداعمين وهم أبناء الشيخ عبده بن حسن حكمي ، وجهود مركز النشاط الاجتماعي في قرية الهجنبة ، وأثنى على حضور المحافظ في مشاركته لابنائه الرياضيين في لفته اجتماعية تغرس مدى اهتمام المحافظة بشبابها مثمنا جهود الجميع في نجاح البطولة .
كما تطرق الاعلامي مهدي السروري لجهود الأبطال في الحد الجنوبي داعياً الجميع للحفاظ و حماية هذا الوطن و التصدي لكل من تسول له نفسه في بث الخراب ، مثمناً دور القيادة الحكمية في الحفاظ على الأمن و الأمان .
ومن ثم سلم المحافظ الكأس للفريق الفائز و جوائز المميزين في البطولة إضافة إلى تكريم المشاركين و الضيوف بدروع تذكارية .
وفي ختام الكرنفال قدم محافظ المسارحه الأستاذ عبدالله الريثي دعماً مالياً بلغ 10000 ريال , 5000 لمركز النشاط الاجتماعي بالهجنبة و 3000 لصاحب المركز الأول في البطولة و 2000 ريال لصاحب المركز الثاني .
وأشاد الريثي بالجهود التي يبذلها نشاط الهجنبة ولجنة التنمية بالمحافظة من برامج وأنشطة لاحتضان الشباب واستغلال وقتهم بالمفيد.
الجدير بالذكر بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 600 لاعباً ، كما شهدت البطولة تنافساً ومستويات متميزة .
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