 بالوثائق.. الحوثيون يبتزون ”صالح“ بطلب غير مسبوق ويهددونه بالسجن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالوثائق.. الحوثيون يبتزون ”صالح“ بطلب غير مسبوق ويهددونه بالسجن

بالوثائق.. الحوثيون يبتزون ”صالح“ بطلب غير مسبوق ويهددونه بالسجن
المناطق - اليمن

طالبت جماعة الحوثي الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” بالكشف عن حجم الاموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضده.. ووجهت سلطات قضائية تسيطر عليها المليشيات الحوثية خطابا لـ “صالح” يطالب بتقديم صالح لاقرار الذمة المالية الخاصة به، ولم يحدث قط في تاريخ حُكم صالح لليمن حتى العام ٢٠١٢م ومابعده ان وُجّه لصالح خطاباً يُطالب فيه باقرار ذمته المالية.

وتضمنت الرسالة اعلاه طلبا مماثلا لرئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي..وتأتي هذه التحركات لمواصلة ضغوطهم التي تهدف للتضييق على “صالح” .

واعتبرت الرسالة المخالفة عن تقديم الذمة المالية جريمة، متوعدة المخالف بالسجن لمدة ستة شهور واتخاذ كافة الاجراءات بحقه.

وتأتي هذه التحركات تواصلا للتحركات التي تقوم بها جماعة الحوثي وتهدف للتضييق على صالح .

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