 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة نسما القابضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة نسما القابضة دراسة : كلما عانقت صغارك أكثر نمت عقولهم أكثر المتحدث باسم المعارضة القطرية: من المحزن لأي قطري أبيّ أن يرى بلاده اليوم مكروهة من أشقائها ومنبوذة من العالم دراسة حديثة ترصد مراحل الصراع التركي الإيراني للاستحواذ على العراق اختتام دورة ” المعايير والمؤشرات وبناء خطة العمل ” لبرنامج عناية بالعارضة بالوثائق.. الحوثيون يبتزون ”صالح“ بطلب غير مسبوق ويهددونه بالسجن محافظ المسارحة يرعى ختام بطولة الشيخ عبده حسن حكمي لكرة القدم باجتماعي الهجنبه القيادة تبعث برقية لرئيسة وزراء المملكة المتحدة محافظ العارضة يرأس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات التطوعية أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس رابطة الأحياء بالمنطقة حريق بمحل تجاري بعزيزية مكة دون إصابات إجراءات لتعزيز الانضباط المدرسي بتعليم عسير

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة نسما القابضة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة نسما القابضة
المناطق - الرياض

أعلنت شركة نسما القابضة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– جامع مالي (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مهندس كهربائي (الشرقية).

– تنفيذي مبيعات بواقع (وظيفتين / الرياض).

– موظف مشتريات (الرياض).

– محاسب بواقع (وظيفتين / الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2017م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>