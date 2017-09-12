وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة نسما القابضة

أعلنت شركة نسما القابضة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– جامع مالي (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مهندس كهربائي (الشرقية).

– تنفيذي مبيعات بواقع (وظيفتين / الرياض).

– موظف مشتريات (الرياض).

– محاسب بواقع (وظيفتين / الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2017م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة