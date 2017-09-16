فرنسا.. وقفة احتجاجية ضد “إرهاب قطر” ورفضا لزيارة أميرها

شارك سياسيون وحقوقيون ودبلوماسيون، في وقفة احتجاجية أمام برج إيفل في باريس، رفضا لزيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة الفرنسية.

وطالب المشاركون في الوقفة الرئيس إيمانويل ماكرون والبرلمان الفرنسي، باتخاذ إجراءات صارمة تضمن قطع العلاقات مع النظام القطري، وبفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية على الدوحة، حتى ترضخ للمطالب الدولية الداعية لوقف دعم وتمويل الإرهاب.

ومن بين المشاركين ممثلون عن الأحزاب السياسية الفرنسية وعدد من المنظمات الفرنسية الحقوقية، وعدد من سفراء الدول في باريس، ورفعوا لافتات التي تندد بأمير قطر والنظام القطري لدعمه وتمويله للإرهاب.

ويزور أمير قطر باريس، الجمعة، للقاء ماكرون، قبل أن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقوم تميم بجولة خارجية هي الأولى له منذ بدء الأزمة القطرية، تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.