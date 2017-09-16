لماذا سيكون هاتف جوجل أكثر إثارة من آيفون X ؟

وفقا لأخصائيي تقنية المعلومات في موقع “سي أن بي سي”، فإن هاتف غوغل بيكسل القادم سيكون أفضل من هاتف آيفون X الذي كشفت عنه شركة أبل قبل أيام.

وبحسب الموقع، فأنه على الرغم من الإعلان الكبير لأبل، إلا أن جميع وسائل الإعلام كانت على علم مسبق بمزايا هواتف آيفون الجديدة، على عكس هاتف غوغل القادم.

غوغل أعلنت أن هاتف بيكسل 2 الجديد سيتم الكشف عنه في الرابع من أكتوبر القادم، كما دعت المستخدمين لانتظار العرض قبل تقديم طلبات الشراء لهاتف آيفون X.

وسيعمل هاتف بيكسل الجديد بنظام أندرويد أوريو الجديد، والذي أشادت به التقارير، كما سيتضمن تقنيات شبكات “إل تي أي” الجديدة والتي ستستخدمها شبكات اتصالات عديدة في المستقبل القريب.

بالإضافة للشبكة المتطورة والنظام السريع، يتوقع أن يتبنى بيكسل 2 ميزات الواقع الافتراضي بشكل غير مسبوق، وهي التقنية التي لم تتطرق إليها هواتف أبل حتى الآن.

وذكر الموقع أن الميزة الأكثر إثارة في هاتف غوغل الجديد، هو عدم توفر معلومات واضحة عن ميزاته، التي قد تكون بالفعل، أكثر تقدما مما سيقدمه آيفون X.