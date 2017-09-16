“هيئة الرياضة”: تشكيل لجنة فنية لتطوير كرة القدم ووضع الخطط المناسبة لرفع مستواها

أعلن رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة كل ما يخص تطوير كرة القدم السعودية والعمل على وضع الخطط المناسبة لرفع مستوى اللعبة، بما يضمن صناعة جيل متفوق من اللاعبين والاستفادة من المواهب الوطنية، إضافة لبناء منظومة علاقات متينة مع الاتحادات القارية والدولية.

وضمت اللجنة التي سترتبط بمكتب رئيس مجلس الإدارة كل من: أحمد عيد، الكابتن نواف التمياط، طارق اكيال مدني رحيمي، على أن يتم استقطاب خبرات وكفاءات عالمية متخصصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة فإن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي يجري العمل على تنفيذها من قبل رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تطوير لعبة القدم والاهتمام بصناعة مستقبل الرياضة بما يوازي حجم الدعم والاهنمام الكبيرين من قياجة الوطن.