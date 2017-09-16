 “تمساح” يبتلع صحفيا من فايننشال تايمز ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“تمساح” يبتلع صحفيا من فايننشال تايمز !

“تمساح” يبتلع صحفيا من فايننشال تايمز !
المناطق - وكالات

أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة أن تمساحا قتل صحفيا مبتدئا يعمل في صحيفة فايننشال تايمز أثناء قضائه عطلة في سريلانكا.

وانضم بول مكلين، خريج جامعة أوكسفورد، إلى الصحيفة كمتدرب قبل عامين بعد إنهاء دراسته الجامعية.

ونقلت بي.بي.سي عن شاهد عيان قوله إن مكلين كان يقضي عطلته بصحبة أصدقائه على مقربة من خليج أروجام عند الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة عندما سمع سكان استغاثته بينما كان التمساح يجره إلى النهر.

وقال فاواس لافير، وهو صاحب مدرسة لتعليم ركوب الأمواج، لهيئة بي.بي.سي “عندما وصلوا إلى البقعة التي حدث فيها هجوم التمساح لم يتمكنوا من إنقاذه لأن التمساح كان قد جذبه إلى عمق المياه ولم يتمكنوا من رؤية ما يحدث”.

وقالت الفايننشال تايمز على موقعها الإلكتروني إن أصدقاء مكلين تعرفوا على جثته. وقال مدير التحرير جيمس لامونت “لا نعرف تفاصيل كثيرة عن الملابسات، قلوبنا مع أسرته وأصدقائه وذويه”.

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