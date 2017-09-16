مدراس جدة تستقبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة .. الأحد

أكملت الادارة العامة للتعليم بجدة كافة استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد يوم الأحد، لتستقبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة سينتظمون في مدارسهم .

وهنأ المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والقيادات المدرسية ومنسوبي ومنسوبات التعليم بجدة كافة بالعام الدراسي الجديد، وأوضح أن انطلاقة العام الدراسي تأتي وفق مؤشرات الاستعداد وبمتابعة لجنة الاستعداد في إدارة تعليم جدة والوزارة وإشراف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالإضافة للوقوف الميداني من قبل القيادات بإدارة تعليم بجدة، منوها بدور المعلم وأهمية أن يصنع البداية الجادة من الحصة الدراسية الأولى.

وأضاف الثقفي أن الإدارة العامة للتعليم عملت بشكل دؤوب خلال الفترة الماضية على عدة محاور لتهيئة كافة عناصر العملية التعليمية من كوادر بشرية دُربت بشكل مكثف ومرافق تعليمية تم استكمالها وتهيئتها وفق خطط الصيانة والمباني ورفع الجاهزية ليكون الاستعداد على الوجه الأكمل لاستقبال الطلاب والطالبات وانتظامهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي مشيرا إلى أن طلاق برنامج “مدرستي” والذي تبنته الإدارة يسعى من خلاله لبناء جيل قيادي واعد يدرك رؤية ورسالة وأهداف وقيم المدرسة التي يتعلم فيها ويشارك بفاعلية في بناء منظومتها، راجيا للجميع عاما دراسي حافل بالتوفيق والتميز.

مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية يحيى القحطاني أوضح أنه تم إعداد خطة مزمنة لزيارة القيادات التربوية خلال الأسبوعين الأولى من بدء العام الدراسي للوقوف على سير العمل وانطلاقة العام الدراسي كما خطط له وتذليل الصعوبات إن وجدت مضيفا بأن هنالك خطة زمنية لزيارة جميع المشرفين التربويين للمدارس وتقديم الدعم والمساندة للزملاء في الميدان مع إعداد التقارير اللازمة.

وأوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية صديق خوجة أن جميع المعلمين المنقولين سيباشرون في مدارسهم المنقولين إليها، حيث سيتم تأكيد المباشرة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المعلمين لإدارة التعليم لضمان الاستقرار التام للميدان التعليمي مع انطلاقة العام الدراسي.

من جانبه أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي أنه تم الاستغناء عن 32مدرسة مستأجرة للبنين والبنات هذا العام فيما تم التخلص من 25 مدرسة مسائية حيث حول الطلاب والطالبات الذين كانوا يدرسون بها وعددهم 7567 طالب وطالبة لينتظموا في مدارس صباحية مهيأة مؤكدا أن المباني المدرسية جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات بمشيئة الله.

أمين إدارة تعليم جدة حمدان القلطي أوضح أن لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم عقدت عدة اجتماعات بهذا الصدد خرجت بجملة من التوصيات التي تم تنفيذها مضيفا أن مدير عام التعليم أجرى زيارات ميدانية للعديد من المدارس والمكاتب والمستودعات إلى جانب الزيارات الميدانية للمساعدين ومديري الادارات وتنظيم خطة زيارات ومتابعة التقارير الدورية ومؤشرات الاستعداد في برنامج جاهز في الوزارة والتي تشير الى جاهزية كبيرة للاستعداد مؤكدا أنه تم اعتماد منظومة عمل لبدء العام الدراسي من قبل المدير العام للتعليم لكافة الجهات المسؤولة عن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة علي الجالوق اشار الى أنه تم التنسيق بين إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات لإنشاء نظام الكتروني خاص بالزيارات الميدانية للقيادات في الإدارة لمدة أسبوعين في بداية العام الدراسي بهدف متابعة الأداء وتقديم الدعم اللازم للمدارس وإعداد التقارير الإلكترونية التي يتم عرضها على المدير العام بشكل يومي.

وفيما يتعلق بالمقررات الدراسية أوضح مدير التخطيط والتطوير بتعليم جدة خليل الوافي أنه تم ترحيل جميع المقررات الدراسية للمدارس وفق الخطة الزمنية المحددة.

وعلى صعيد الأمن والسلامة أفاد مدير الأمن والسلامة المدرسية بتعليم جدة فايز الأحمدي أنه تم مسح جميع المدارس الحكومية قبل نهاية العام الماضي بالتنسيق مع مكاتب التعليم لتحديد احتياجاتها من وسائل السلامة واجراء الصيانة اللازمة للموجود منها.