 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة
المناطق_جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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