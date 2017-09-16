الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.