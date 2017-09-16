هاشتاق “فشل حراك 15 سبتمبر” يتصدر التريند على تويتر

تصدر هاشتاق #فشل_حراك_15_سبتمبر الترند على تويتر ، وعبر من خلاله السعوديون عن الوحدة الوطنية التي وقفت سداً منيعاً لأي محاولات لشق الصف أو زعزعة الاستقرار .

ولم يكن الهاشتاق المتصدر هو الوحيد ولطن انطلقت هاشتاقات أخرى بينها # قسما_بالله_ماأخونك_ياوطن ” ، و ” #توحيد_صورة_الملك_15سبتمبر ” ، و ” #شعب_سلمان_قاهرالعدوان ”.

وكتب حساب يحمل اسم عبدالله السبيعي : “نعم فشل حراك الفتنة بفضل من الله سبحانه ثم بوعي الشعبوحب الوطن “.

وأضاف حساب مقرن بن علوان : “بعد فشل الحراك استعدت قطر ،للحوار وكأن هذا الحراك ورقتهم الاخيره وخيب الله مساعيهم بوحدة صفوف الشعب مع القيادة “.

وانهالت التعليقات الأخرى لتثبت وحدة الصف ، ووعي الشعب السعودي ووقوفه مع قادته .