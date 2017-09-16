 براءة مبتعث بعد اتهامه بالاعتداء على امرأة بولاية كولورادو وقتل جنين بسيخ كباب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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براءة مبتعث بعد اتهامه بالاعتداء على امرأة بولاية كولورادو وقتل جنين بسيخ كباب!

براءة مبتعث بعد اتهامه بالاعتداء على امرأة بولاية كولورادو وقتل جنين بسيخ كباب!
المناطق_متابعات

قضت محكمة أمريكية بولاية كولورادو بإسقاط تُهَمًا عن طالب سعودي، تتعلق بجريمة اعتداء على امرأة (32 عامًا) بسيخ كباب، وقتل جنينها.

وتفصيلا؛ قرر قاضي مقاطعة ال باسو رفض القضية عقب كشف التحقيقات هروب الضحية المزعومة إلى كازاخستان؛ ما أثار الشكوك في ادعاءاتها.

كان الطالب السعودي (23 عامًا) قد تم إيقافه العام الماضي عقب زعم امرأة كازاخستانية التعرُّض للضرب والعنف بسيخ كباب؛ ما أدى إلى إسقاط جنينها ،وفقًا لصحيفة “كولورادو سبرينغز” الأمريكية.

وأشار المدعون العامون إلى أن المدعية سبق أن روت قصتها مرات عدة، وتراجعت أكثر من مرة عن التعاون مع الجهات الأمنية للكشف عن الجريمة المزعومة؛ ما أثار الشكوك حول أقوالها. كما أن هروبها إلى بلادها يشير بشكل كبير إلى أن ادعاءاتها قد تكون غير صحيحة،رغم تقديمها في وقت سابق تقارير طبية، تؤكد حملها وإسقاط الجنين عقب تعرُّضها للعنف، إلا أنه لم يكن هناك أدلة على ارتكاب الطالب السعودي تلك الجريمة.

وكان من المقرر أن تجري محاكمة المتهم في 10 أكتوبر المقبل، وفي حال إدانته بتلك الجرائم كان الحكم المنتظر السجن مدى الحياة.

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