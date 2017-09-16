رئيسة وزراء بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني إلى حرج

رفعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستوى التهديد الأمني في بلادها من خطير إلى حرج، والتي تشير إلى اعتداء محتمل جداً، بعد هجوم مترو لندن، الذي تسبب بإصابة 29 شخصاً.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية في بيان عقب اجتماع طارئ للحكومة : إن الشرطة المسلحة وعناصر الجيش البريطانية قد تشاهدونهم في الشوارع بكثرة خلال الأيام القادمة، مضيفة أنه خلال هذه الفترة سيحل العسكريون محل ضباط الشرطة الذين يقومون بواجبات الحراسة في مواقع معينة لا يسمح للجمهور الوصول إليها.

وأضافت كان القصد من العبوة الناسفة التسبب في أضرار كبيرة، واصفة الهجوم بالعمل الجبان، كما أبقي على مستوى الإنذار عند المرحلة الحرجة التي تشير إلى اعتداء وشيك .

وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي التفجير، الذي شهدته محطة “بارسونز غرين” لمترو الأنفاق الواقعة جنوب غرب العاصمة البريطانية.