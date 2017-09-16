 زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة خطيرة لأمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة خطيرة لأمريكا

زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة خطيرة لأمريكا
المناطق_وكالات

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن التجربة الصاروخية الأخيرة لبلاده هي تعزيز لقدراتها العسكرية النووية لتحقيق توازن في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله في التقرير إن “هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

وأطلقت بيونغيانغ الجمعة ثاني صاروخ لها فوق اليابان خلال أقل من شهر مما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان أن لديها خيارات عسكرية للتعامل مع كوريا الشمالية مشيرة إلى أن صبرها في المجال الدبلوماسي بدأ ينفد.

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