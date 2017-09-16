ألمانيا تعلن عن قرار مهم يخص «يورو 2024»

أعلنت ألمانيا الاستقرار على 10 مدن بها لاحتضان المباريات في حالة نجاح ملفها لطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).
واختار الاتحاد الألماني مدن: برلين، كولون، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، جلسنكيرشن، هامبورغ، لايبزغ، ميونخ، وشتوتغارت.
وكانت 14 مدينة ألمانية تقدمت بطلبات المشاركة في استضافة الفعاليات في حالة فوز ألمانيا بحق تنظيم يورو 2024 ، لكن مدن بريمن، مونشنغلادباخ، نورنبرغ، وهانوفر، استبعدت من قائمة المرشحين.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الدولة المنظمة لبطولة 2024 في سبتمبر 2018.
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