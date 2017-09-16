 ألمانيا تعلن عن قرار مهم يخص «يورو 2024» | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ألمانيا تعلن عن قرار مهم يخص «يورو 2024»

ألمانيا تعلن عن قرار مهم يخص «يورو 2024»
المناطق_وكالات

أعلنت ألمانيا الاستقرار على 10 مدن بها لاحتضان المباريات في حالة نجاح ملفها لطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

واختار الاتحاد الألماني مدن: برلين، كولون، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، جلسنكيرشن، هامبورغ، لايبزغ، ميونخ، وشتوتغارت.

وكانت 14 مدينة ألمانية تقدمت بطلبات المشاركة في استضافة الفعاليات في حالة فوز ألمانيا بحق تنظيم يورو 2024 ، لكن مدن بريمن، مونشنغلادباخ، نورنبرغ، وهانوفر، استبعدت من قائمة المرشحين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الدولة المنظمة لبطولة 2024 في سبتمبر 2018.

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