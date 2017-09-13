 السعودية: خطة جديدة لمكافحة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري قريباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السعودية: خطة جديدة لمكافحة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري قريباً

السعودية: خطة جديدة لمكافحة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري قريباً
المناطق_الرياض

ذكر مسؤول في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم الإعلان في أكتوبر المقبل عن خطة حكومية لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري في المنشآت الصغيرة، حال الحصول على الموافقات النهائية بخصوصها من الجهات العليا.

وقال المسؤول بحسب صحيفة “الاقتصادية”: “إن الهيئة عازمة على القضاء على التستر التجاري، وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة، ومعالجة السلبيات الموجودة في السوق السعودية الناتجة عن هذا الأمر”.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أقرت في وقت سابق، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، والهادفة للقضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، على أن يكون ذلك على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات.

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