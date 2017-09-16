 شاهد كاميرا مراقبة ترصد لصوص يسرقون محل في الدوادمي..أحدهم أخفى البضاعة داخل سرواله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد كاميرا مراقبة ترصد لصوص يسرقون محل في الدوادمي..أحدهم أخفى البضاعة داخل سرواله آل الشيخ: المملكة واجهت كل المخاطر التي سعت لتشويه صورة الإسلام السمحة خبراء وإعلاميون: «وطن منيع» رسالة للمغرضين والحاقدين ومثيري الفتن ومخططات قوى الشر «البلوتوث» يسمح للقراصنة بالسيطرة على الأجهزة ألمانيا تعلن عن قرار مهم يخص «يورو 2024» زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة خطيرة لأمريكا جامعة الطائف تعتمد قبول «49» متقدمة في قسم التربية البدنية رئيسة وزراء بريطانيا ترفع مستوى التهديد الأمني إلى حرج براءة مبتعث بعد اتهامه بالاعتداء على امرأة بولاية كولورادو وقتل جنين بسيخ كباب! مواطن يطرد ابنته ونجلها من المنزل في بيشة والمعنفة تستغيث ..وهكذا رد المحافظ! «غوغل» تحذف النسخ الاحتياطية لأجهزة أندرويد غير النشطة المركز الأمريكي للأعاصير: «هوزيه» يكتسب قوة ويهدد نيويورك

شاهد كاميرا مراقبة ترصد لصوص يسرقون محل في الدوادمي..أحدهم أخفى البضاعة داخل سرواله

شاهد كاميرا مراقبة ترصد لصوص يسرقون محل في الدوادمي..أحدهم أخفى البضاعة داخل سرواله
المناطق_الرياض

وثق مقطع فيديو يظهر لحظة قيام لصين بسرقة البضائع من إحدى المحال التجارية ، حيث قاما بالوقوف بشكل متقابل ويستطلع أحدهما البضائع فيما يقوم الآخر بسرقة بعضها وإخفائها في ملابسه.

فيما تناقل مقطع فيديو اخر للصان التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، يرصد لحظة ضبط إدارة إحدى المحال التجارية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض لصين أقدما على سرقة كميات من البضائع وإخفائها في ملابسهما.

وأبان الفيديو، أحد المسؤولين بالمحل وهو يتحدث مع اللصين ـ قيل إنهما من الجنسية الباكستانية ـ ويطلب من أحدهما إخراج المسروقات، ليقوم السارق بإخراج بعض بضائع المتجر التي أخفاها داخل سرواله، بينما يتولى أحد المتواجدين بالمكان التواصل مع الجهات الأمنية لإبلاغهم بالواقعة وإمدادهم بمعلومات حولها.

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