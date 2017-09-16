شاهد كاميرا مراقبة ترصد لصوص يسرقون محل في الدوادمي..أحدهم أخفى البضاعة داخل سرواله

وثق مقطع فيديو يظهر لحظة قيام لصين بسرقة البضائع من إحدى المحال التجارية ، حيث قاما بالوقوف بشكل متقابل ويستطلع أحدهما البضائع فيما يقوم الآخر بسرقة بعضها وإخفائها في ملابسه.

فيما تناقل مقطع فيديو اخر للصان التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، يرصد لحظة ضبط إدارة إحدى المحال التجارية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض لصين أقدما على سرقة كميات من البضائع وإخفائها في ملابسهما.

وأبان الفيديو، أحد المسؤولين بالمحل وهو يتحدث مع اللصين ـ قيل إنهما من الجنسية الباكستانية ـ ويطلب من أحدهما إخراج المسروقات، ليقوم السارق بإخراج بعض بضائع المتجر التي أخفاها داخل سرواله، بينما يتولى أحد المتواجدين بالمكان التواصل مع الجهات الأمنية لإبلاغهم بالواقعة وإمدادهم بمعلومات حولها.