 تطبيقان لم يشملهما رفع الحجب بالمملكة ..تعرف عليهما! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“المالية”: 24 مليار ريال طلبات الاكتتاب بالإصدار الثالث لبرنامج صكوك الحكومة إذا كنت تعاني من القولون العصبي.. فاحذر هذه الأطعمة ! بأغلبية مطلقة.. مجلس الشيوخ يقر ضخ 700 مليار دولار لوزارة الدفاع والجيش الأمريكي السيسي عن السلطات القطرية: حان وقت التصدي لداعمي الإرهاب رونالدو يعود.. للضغط على برشلونة نزيف الاقتصاد القطري مستمر .. والبورصة تسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات دول مكافحة الإرهاب تؤكد استعدادها الدائم للحل السياسي مع قطر وسط تصاعد التوتر.. مناورات لأقوى 3 جيوش بالعالم على حدود كوريا الشمالية تحذيرات من ضباب كثيف في محافظات الشرقية حتى الثامنة صباحا دراسة: زيت الزيتون فعال في محاربة الزهايمر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ4 في نيويورك البنتاغون: سنرسل أكثر من 3 آلاف جندي إلى أفغانستان

تطبيقان لم يشملهما رفع الحجب بالمملكة ..تعرف عليهما!

تطبيقان لم يشملهما رفع الحجب بالمملكة ..تعرف عليهما!
المناطق_الرياض

احتوت قائمة التطبيقات التي سوف يتم رفع الحجب عنها في المملكة العربية السعودية خدمة الفيس تايم في آبل و لاين وتيليجرام وتانقو وماسنجر الفيس بوك وتطبيق قوقل هانق آوت وتطيبقات أخرى .

كما أن هناك تطبيقات لن يتم رفع الحجب عنها هي تطبيق الواتساب و فايبر

كان وزير الاتصالات في السعودية عبدالله السواحة قد أعلن خلال الأيام الماضية بأنه سوف يتم رفع الحجب عن عدة تطبيقات بما يتوافق مع شروط وأنظمة هيئة الاتصالات، وسوف يتم عرض التفاصيل خلال الأيام القادمة.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابراهيم سليمان المهلبج

    ولماذا الواتس لم يشمله السماخربمالانه اكبرتطبيق مستخدم بين الناس ولان السماح به ربمايودي لخسايرلشركات الاتصالات مع ان المفترض اذاكان الهدف خدمةالمشترك ان يكون هواول تطبيق يسمح به

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>