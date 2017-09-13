تطبيقان لم يشملهما رفع الحجب بالمملكة ..تعرف عليهما!

احتوت قائمة التطبيقات التي سوف يتم رفع الحجب عنها في المملكة العربية السعودية خدمة الفيس تايم في آبل و لاين وتيليجرام وتانقو وماسنجر الفيس بوك وتطبيق قوقل هانق آوت وتطيبقات أخرى .

كما أن هناك تطبيقات لن يتم رفع الحجب عنها هي تطبيق الواتساب و فايبر

كان وزير الاتصالات في السعودية عبدالله السواحة قد أعلن خلال الأيام الماضية بأنه سوف يتم رفع الحجب عن عدة تطبيقات بما يتوافق مع شروط وأنظمة هيئة الاتصالات، وسوف يتم عرض التفاصيل خلال الأيام القادمة.