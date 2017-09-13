اليمن: مقتل أكثر من «20» حوثياً بقصف للتحالف العربي بمدينة ميدي

قال مصدر عسكري يمني، إن أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثيين، لقوا مصرعهم في غارات شنتها مقاتلات التحالف جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف شنت أمس الجمعة، أكثر من ثمان غارات مركزة على تجمعات ومعدات لميليشيا الحوثيين وعناصر موالية للمخلوع صالح، ما أدى لمقتل عشرين مسلحاً تقريباً وإصابة عشرة آخرين، وأن عربات تابعة للميليشيا شوهدت وهي تنقل جثثاً من موقع الغارات.

وشهد أمس الجمعة، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي وصالح إثر هجوم الميليشيات على مواقع تمركز القوات الحكومية جنوب شرق مدينة ميدي، وأسفرت المواجهات عن سقوط أربعة قتلى وأربعة جرحى من القوات الحكومية.