السعودية تسلم «91» مطلوباً في قضايا إرهاب وجرائم مختلفة

سلمت السلطات في المملكة العربية السعودية 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة متهمين بجرائم الإرهاب، والقتل العمد والتزوير والجرائم الإلكترونية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية.

وكشف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن المملكة قامت خلال 2015 و2016، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي بتسليم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول.

وأكد أن سلطات المملكة قامت بإنشاء لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كافة المسائل الجنائية لتعزيز التعاون القضائي الدولي، ولتسهيل وتسريع الإجراءات، إضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.