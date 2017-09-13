رئيس الاتحاد السعودي: لهذا السبب لم نجدد عقد مارفيك

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، أن عدم تجديد عقد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم القادمة بروسيا، يعود لعدم تنازله عن قناعاته بشأن تواجده بالسعودية لمتابعة المباريات واللاعبين.

وأوضح في حديث إعلامي تلفزيوني، أن مارفيك غادر بعد انتهاء آخر مباراة في التصفيات الآسيوية أمام اليابان بأربع ساعات، رافضاً الخوض في نقاش تجديد عقده.

وقال: غادر بسرعة وتواصلنا معه هاتفياً فيما بعد، إلا أنه أصر على أن يكون حضوره للسعودية متوافقاً مع المعسكرات فقط، وهذا لا يتناسب مع خططنا وطموحاتنا القادمة، لاسيما وأن الدولة تنتظر ظهوراً مشرفاً للمنتخب بروسيا، ومارفيك يشكل تهديداً لهذا الطموح بعدم قبوله التواجد.

وأضاف: المرحلة القادمة لا تقبل أنصاف الحلول وتتطلب استراتيجية جديدة لأن ذلك مشروع دولة والتدريب عن بعد ليس له ما يبرره فقد صبرنا أثناء التصفيات لظروف عديدة أما الآن فلا يمكن تكرار ذلك طلب.

وأوضح: طلبنا منه على الأقل التواجد 3 أسابيع كل شهر مع إعطائه إجازة مفتوحة وتذاكر لمدة أسبوع مع حضور 80% من مباريات الدوري لكنه رفض.

وحول التعاقد مع الأرجنتيني باوزا قال: عملنا على أكثر من ملف ولم نتطرق لأي مدرب بالدوري السعودي ونجحنا باختيار باوزا الذي سيحضر كل المباريات حتى مباريات الدرجة الأولى ليتعرف على اللاعبين ويعد منتخباً قوياً.