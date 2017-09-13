 الدفاع المدني يسيطر على حريق المحل التجاري بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يسيطر على حريق المحل التجاري بمكة المكرمة

الدفاع المدني يسيطر على حريق المحل التجاري بمكة المكرمة
المناطق_مكة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة من السيطرة على حريق نشب في محل تجاري بحي العزيزية.

وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف  أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مفادة وقوع حادث حريق بمحل تجاري بحي العزيزية.

وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في الدور العلوي من محل مكون من دورين يقع بداخل مجمع تجاري بحي العزيزية وقد تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون امتداد النار للمحلات التجارية المجاورة.

وقال انه لم ينجم عن الحادث اي إصابات في الارواح ولله الحمد وان فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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