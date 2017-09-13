 «الخدمة المدنية» تدعو 3872 متقدماً على الوظائف التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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«الخدمة المدنية» تدعو 3872 متقدماً على الوظائف التعليمية

«الخدمة المدنية» تدعو 3872 متقدماً على الوظائف التعليمية
المناطق_الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية (3872) متقدما على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02-12-1438هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب الوزارة وذلك اعتباراً من يوم غد الاحد الموافق 26-12-1438هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28-12-1438هـ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءاً مصطحبين معهم ما يأتي:

  1. أصل الهوية الوطنية.
  2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.
  3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.
  4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.
  5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب أرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

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