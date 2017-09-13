كلفود يحتفل بزواج ابنته من المباركي

احتفل الاستاذ محمد بن احمد كلفود مدير مكتب وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع مساء البارحه بقاعه زور بجدة ..’

بزواج إبنته من الدكتور أحمد بن عِوَض مباركي

بحضور عدداً من كبار المسؤالين يتقدمهم معالي أمين جدة الدكتور هاني ابوراس وبمشاركه الاهل والزملاء بالامانة واصدقاء العروسين

وقد بارك الجميع للعريس متمنين له التوفيق وحياة سعيدة.