 كلفود يحتفل بزواج ابنته من المباركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كلفود يحتفل بزواج ابنته من المباركي

كلفود يحتفل بزواج ابنته من المباركي
المناطق_عادل الزهراني
احتفل الاستاذ محمد بن احمد كلفود مدير مكتب وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع مساء  البارحه بقاعه زور بجدة ..’
بزواج  إبنته  من الدكتور أحمد بن عِوَض مباركي
بحضور عدداً  من كبار المسؤالين يتقدمهم معالي   أمين جدة الدكتور هاني ابوراس وبمشاركه الاهل والزملاء  بالامانة  واصدقاء العروسين
وقد بارك الجميع للعريس  متمنين  له التوفيق وحياة  سعيدة.

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