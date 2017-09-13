أب يقتل زوجته وطفلتيه وينتحر في النمسا

عثرت الشرطة النمساوية على جثث رجل وامرأة وطفلتين في منزل بمدينة هوهنمس غربي النمسا ليلة السبت.

وذكرت رئاسة شرطة ولاية فورالبرج إن الرجل (38 عاما) قتل زوجته (33عاما) وطفلتيه (4 و7 أعوام)، وتبين من التحقيقات الأولية أن الرجل تسلل إلى المنزل في ساعة مبكرة من صباج اليوم رغم حظر السلطات دخوله إليه، ونفذ جريمته، وبعد ذلك ألقى الرجل بنفسه من نافذة في الطابق الثالث ليلقى حتفه.

وقال متحدث باسم الشرطة “إن السلطات أصدرت سابقاً أمراً للرجل بعدم دخول المنزل بسبب ارتكابه حوادث سابقة تتسم بالعنف”.