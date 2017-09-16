 مصرع 4 في حادث تصادم مروّع بطريق العقير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصرع 4 في حادث تصادم مروّع بطريق العقير

مصرع 4 في حادث تصادم مروّع بطريق العقير
الاحساء - عبدالله السعيدي

لقي 4 مصرعهم وأصيب 4 بحادث تصطدم سيارتين وجهة لوجة فجر اليوم السبت في طريق العقير.

وباشرت الحادث 6 فرقة إسعافية من هيئة الهلال الاحمر وفرقتان من الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف ومستشفى الجفر.

وباشرت الموقع الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات حرس الحدود وفرقة الدفاع المدني بالعيون بحضور الضابط المناوب بالأحساء ملازم معاذ بن عبدالله الشمري وبقيادة رقيب الفرقة رقيب أول مراد بن حسن الجمعان فجر اليوم السبت وتمت السيطرة على الحريق وانفكاك المحتجز.

يذكر أن طريق شاطئ العقير يشهد حوادث مأساوية وحصدت أرواح الأبرياء ويطالب المواطنون من وزارة النقل بالتحرك لإيجاد حلول تقضي على الحوادث شبه اليومية بالطريق.

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