الإطاحة بمنفذ جريمة السطو على سيارة نقل الأموال بالرس

تمكنت شرطة القصيم من الإطاحة بمنفذ جريمة السطو على سيارة نقل الأموال في الرس، بعد تلقيها بلاغا يوم الثلاثاء الماضي.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إن شرطة محافظة الرس تلقت بلاغاً صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١٢/٢١هـ عن تعرض مركبة نقلِ أموالٍ خاصة للسطو المسلح أثناء قيام موظفيّ الشركة بممارسة عملهما بتغذية جهازٍ للصرف الآلي بالنقود، وذلك من قبل شخصٍ مجهول قام بإشهار السلاح نحوهما واطلاق النار بإتجاههما وسلب مبالغ مالية تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف ريال واللوذ بالفرار على مركبةٍ كان يستقلها.

ونظراً لأهمية الحادثة والغموض الذي اكتنف هوية الجاني ، فقد عمدت شرطة محافظة الرس إلى تشكيل فريق عملٍ لكشف ملابساتها وإماطة اللثام عن مرتكبها حتى تكللت الجهود بالتوصل لمتهمين – سعوديي الجنسية – والقبض عليهما أثناء محاولتهما الفرار خارج البلاد والعثور على المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها والسلاح المستخدم بالحادثة رغم محاولاتهما الهرب والتخفي عن الأنظار وسلك طريقٍ صحراوي أثناء التنقل.

وأوضح أن أحدهما أقر عند سماع أقواله بإرتكابه الحادثة، وبمسئولية المتهم الآخر في مساعدته على الفرار، مشيراً إلى استكمال الإجراءات اللازمة لهما وإيداعهما التوقيف وإحالتهما للنيابة العامة تمهيداً لعرضهما على القضاء الشرعي لينالا جزائهما الرادع.