 أبطال العالم في الدراجات النارية يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات والدرجات المعدلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أبطال العالم في الدراجات النارية يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات والدرجات المعدلة

أبطال العالم في الدراجات النارية يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات والدرجات المعدلة
المناطق - الظهران

احتضن مهرجان السيارات والدرجات المعدلة “ايست كاستم” والمقام على أرض معارض الظهران الدولية بالدمام وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأربعاء الماضي أبطال العالم السعوديين في سباقات “الدرغ ريس” للدراجات النارية بالفئات المختلفة.
وحرص أبطال العالم الذين حققوا الألقاب عدة مرات على المشاركة في المهرجان حتى يكون فرصة سانحة لعرض خبراتهم في المشاركات الخارجية للشباب ويستفيدوا منها، واتفق الأبطال على أهمية تخصيص مواقع لممارسة الشباب لهواية الدراجات النارية بعيدا عن الطرق والشوارع لإظهار مهاراتهم.
وأوضح بطل العالم للدراجات النارية فئة “سوبر ستريت بايك” مشاري التركي أنه حقق لقب بطل العالم 4 مرات من عام 2013 حتى عام 2016 وحقق انجازات تصل إلى 180 انجازا.
وأضاف التركي أن مشاركتنا في المهرجان تأتي من حرصنا على طرح خبراتنا في المشاركات الخارجية للشباب، وغرس ثقافة ممارسة رياضة الدراجات النارية والسيارات المعدلة في الأماكن المخصصة لها كمضمار السباقات بعيداً عن الشوارع والطرق والأماكن العامة منعا لإزعاج المارة وأيضا اختيار المواقع التي تساعد الشباب على إبراز مهاراتهم.
وتمنى بطل العالم التركي ان تستمر هذه الفعاليات بشكل مستمر وأن تكون هناك حلقات عدة في أنحاء مناطق المملكة لسهولة وصول الشباب إليها وممارسة هوايتهم وإقامة بطولاتها محلياً وخليجياً وعالمياً.
فيما أوضح أحمد الدخيلان أحد المشاركين بالدراجات النارية انه حقق لقب بطل العالم في السرعة لمدة عامين وان الدراجة النارية التي يسابق بها من صنعه وأنشأها خارج المملكة، وأضاف الدخيلان بأنه شارك في العديد من المسابقات بدول الخليج وحقق أرقاما عالمية وحصل من خلالها على بطولة العالم بالدراجات النارية في إحدى فئاتها.
من جهة أخرى اكتظ زوار مهرجان السيارات والدرجات المعدلة في حلبة استعراض السيارات الصغيرة بالأجهزة الإلكترونية والمقامة في أرض المعارض الدولية الخبر.
وأوضح المشرف العام على فعاليات السيارات والدرجات المعدلة “ايست كاستم ” عبد العزيز الشهري أن اللجنة المنظمة للفعاليات قامت بوضع العديد من الفعاليات خاصة لأصحاب السيارات الصغيرة التي تستخدم بالأجهزة الإلكترونية حيث أن المهتمين بها أعدادهم كبيرة خاصة الصغار الذي لم يصل أعمارهم للسن القانوني للقيادة.
وأضاف الشهري أن كثافة الزوار على الحلبة المصغرة للسيارات الإلكترونية كانت كثيرة جدا لما تتمتع به هذه لسيارات من مزايا تشابه السيارات الكبيرة الحقيقية من ناحية (الهيدرولك والتفحيط والتطعيس ) كما أن هناك تشابها مع سيارات الكبار بالمميزات ولكن تختلف أنها تستخدم بالأجهزة الإلكترونية وصغيرة بالحجم .
وأشار الشهري الى أن الإقبال على فعالية السيارات الصغيرة بالأجهزة الإلكترونية كبير جداً بمختلف الفئات العمرية لما تمثله من متعة.

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