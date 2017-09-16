8 حكام من دول الخليج يشاركون في تقييم السيارات المعدلة

احتضن مهرجان السيارات المعدلة المقام في معارض الظهران الدولية “إيست كاستم” أكثر من 160 سيارة بعد أن أجرى عليها ملاكها أحدث أنواع التعديلات على السيارات وأغربها بمبالغ مالية تفوق أسعار المركبات ذاتها قبل التعديل، فيما حقق المهرجان أرقاماً كبيرة من الزوار يومياً، وذلك منذ انطلاق فعالياته التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الأربعاء الماضي واستمرت حتى أمس السبت.

وأوضح المشرف على قسم السيارات المعدلة في مهرجان “إيست كاستم”، صلاح البدين ، بأن التعديلات الغريبة والتصاميم المبتكرة على السيارات الحديثة والكلاسيكية والدراجات النارية لفتت أنظار الزوار ، بعد أن تحولت القطع الحديدية إلى تحفة ضخمة بتصاميم رائعة، لافتاً إلى تفاوت مبالغ تكاليف التعديلات ونوع التعديل على المركبة.

وقال البدين بأن المهرجان يضم سيارات كلفت أصحابها مبالغ طائلة في التعديلات سواء على المحركات الداخلية أو الجسم الخارجي للمركبة، مشيراً إلى مشاركة سيارة كلفت التعديلات عليها اكثر من 600 ألف ريال رغم أن سعر السيارة لا يتجاوز 200 ألف ، كما يوجد في المهرجان سيارة أخرى بلغت تكلفة التعديلات عليها أكثر من 350 ألف ريال، ومركبات أخرى تقارب هذه القيمة ، مؤكداً بأن كل ذلك موثق بفواتير لتكاليف التعديلات.

من جهته قال عضو لجنة التحكيم من دولة الإمارات مدير أول مركز جمارك جبل علي، فؤاد السويد، بأنه تم تقسيم مركبات المشاركين إلى فئات بلغت أكثر من 30 فئة تضم السيارات الحديثة المعدلة والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، مضيفاً بأن لجنة التحكيم تضم نحو 8 اعضاء من دول الخليج وذلك لضمان الحيادية في النتائج وتتويج الفائزين.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة استقبلت أكثر من 800 طلب مشاركة عبر الموقع الالكتروني للتسجيل وتم اختيار 161 سيارة هي الافضل بين المتقدمين.