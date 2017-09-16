 4 مسارح تجذب زوار مهرجان صيف الشرقية 38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

4 مسارح تجذب زوار مهرجان صيف الشرقية 38 8 حكام من دول الخليج يشاركون في تقييم السيارات المعدلة أخصائيون صحيون يوصون بأهمية اختيار الحقيبة المدرسية التي تناسب جسم الطفل أبطال العالم في الدراجات النارية يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات والدرجات المعدلة شاهد.. حوادث “بالجملة” على طريق أبو حدرية بسبب “الضباب” “السعودية للكهرباء” تبدأ في تلقي طلبات خدمة “الخلايا الشمسية الكهروضوئية” للمنازل والمنشآت.. غداً مصرع 4 في حادث تصادم مروّع بطريق العقير الإطاحة بمنفذ جريمة السطو على سيارة نقل الأموال بالرس بكلفة تجاوزت 25 مليوناً.. تعليم عسير يستقبل العام الجديد بعشرة مباني جديدة كرم السويق .. الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يؤكد دعم أندية المنطقة الشرقية لتحقيق الإنجازات أمير حائل يُتابع شؤون المواطنين على مدار الساعة تعليم حائل يحدد موعد الحضور والإصطفاف الصباحي لمدارس المنطقة

4 مسارح تجذب زوار مهرجان صيف الشرقية 38

4 مسارح تجذب زوار مهرجان صيف الشرقية 38
المناطق - الدمام - مريم البراهيم

قامت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف الشرقية 38 والمقام بمنتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام بوضع 4 مسارح لتقديم العروض للزوار والسائحين للمهرجان.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان صيف الشرقية 38 محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن اللجنة قامت بوضع 4 مسارح موزعه في مقر المهرجان وهم “المسرح الرئيسي والذي يستضيف الضيوف المشاركين في فعاليات المهرجان من منشدين وعروض المسرحية والزوار والذي يتسع الى ١٤٠٠ شخص بالإضافة الى المسرح الخارجي والتي تقام عليه بعض المسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز على الزوار .
وأضاف الصفيان كما يوجد مسرحين آخرين في الخيمة التراثية وفي خيمة الأطفال وكلاً منها يقدم عليه عروض مختلفة لزوار المهرجان حيث تقام في مسرح الخيمة التراثية العروض الشعبية مثل العرضة السعودية وفلكلور المنطقة الشرقية وفي خيمة الأطفال تقام فعاليات للأطفال كالمسابقات والألعاب المناسبة لأعمارهم .
وبين أن اللجنة المنظمة قامت بوضع مسارح عدة من أجل التنويع وإعطاء الزائر الاختيار بينهم، وكذلك تخفيف العدد على المسرح الرئيسي والحفاظ على سلامة الجميع والاستمتاع بالأجواء بكل سهولة بعيداً عن الازدحام وسط تنظيم من الفرق التطوعية المتواجدة وكذلك أيضا تخفيف الضغط عن الخيم المتبقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>