مدارس العاصمة تستقبل أكثر من مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد

يتجه أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة غداً الأحد في أكثر من 4000 مدرسة بالرياض بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي 1438 – 1439هـ .

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع التهنئة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكافة العاملين في الميدان التعليمي ببدء العام الدراسي الجديد متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والعمل الجاد مشيراً إلى أهمية استثمار أوقات الطلاب والطالبات في البحث العلمي والجد والاجتهاد من اليوم الدراسي الأول لتحقيق طموحاتهم الشخصية والارتقاء في السلم التعليمي والثقافي.

وأكد المانع على البداية الجادة للعام الدراسي من اليوم الأول لافتاً إلى أن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات النظامية لمتابعة انتظام العمل في المدارس والانضباط بشكل عام .

وأشار المانع إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال لجنة الاستعداد والإدارات المعنية لمتابعة وتهيئة البيئة المدرسية لانطلاقة العام الدراسي الجديد كما وضعت خطة تدريبية لاستثمار أسبوع عودة المعلمين بإقامة عدد من الدورات العلمية الخاصة بالتطوير المهني في المدارس ومكاتب التعليم وإدارة التدريب والابتعاث .

افتتاح مدارس

وكشف المانع عن افتتاح 15مدرسة جديدة لهذا العام في أحياء لبن والملك فيصل ونمار والمنصورة والأحمدية والقادسية وحطين وبدر والخزامى والشفاء وقصور المقبل فيما سيتم افتتاح 51 روضة هذا العام.

وعن أعداد الطلاب والطالبات أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب والطالبات في مدارس تعليم الرياض بلغ (1202096) طالبا وطالبة حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال (67966) طفلا فيما بلغ عدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية (621272) وعدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة(271899)

وعدد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية (234192) وعدد طلاب تعليم الكبار ليلي ومحو الأمية بنات (6767) .

أسبوع تمهيدي

من جانبه أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص أن الإدارة سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لانطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد مشيراً إلى متابعة تنفيذ خطط الإدارات ومؤشرات الأداء والتحقق وأوضح القويحص أنه في إطار الاستعداد لتوفير القيادات المدرسية المتميزة فقد تم هذا العام اختيار وتوجيه 359 قائدا ووكيلا.

وعن استعداد الإدارات الأخرى للعام الدراسي الجديد كشف القويحص عن خطة استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي حيث أشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد وضعت برنامجا يهدف إلى مساعدة الطالب في تكوين اتجاه إيجابي نفسي عن المدرسة وتيسير تكيف الطالب وتعامله مع عناصر مجتمعه الجديد كما تضمنت الخطة وضع جدول زمني تدريجي لحضور وانصراف طلاب الصف الأول الابتدائي في الأسبوع الأول والذي يشتمل على عدد من البرامج الترفيهية والتعريفية التي يقوم عليها معلمو المدرسة وخاصة معلمي التربية البدنية والفنية.

خطة قبول

وعن قبول الطلاب والطالبات أوضح القويحص أن إدارة الاختبارات والقبول ومن خلال الخطة المعتمدة بدأت في القبول المبكر من تاريخ 8 جمادى الأول 1438هـ وينتهي في 17 محرم 1439هـ وفق تدرج زمني لاستقبال جميع الطلاب .

وأشار القويحص إلى حرص الإدارة على راحة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، حيث خصصت مكاتب قبول فرعية في كل مكتب تعليم بنين وبنات إضافة إلى إدارة الاختبارات والقبول في مبنى الإدارة بشارع الجامعة للبنين ومبنى الإدارة بحي الوشم للبنات حيث تم تهيئة صالات استقبال للمراجعين والمراجعات مع ضمان كافة الاحتياجات التي تُسهل على ولي أمر الطالب أو الطالبة ممن لم يستكملوا إجراءات القبول في المدارس الحكومية.

من جهتها أوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات ) حنان السلطان أن الإدارة وضعت الخطط المناسبة لانطلاقة جادة من اليوم الدراسي الأول وأشارت إلى الاستعدادات المبكرة للعديد من الإدارات ووضع التنظيمات والخطط والإجراءات الكفيلة بعام دراسي حافل بالنجاح والتميز.

مبنى جديد للاختبارات والقبول

وبينت السلطان أن من الخطط المدرجة في الاستعداد ما تنفذه إدارة الاختبارات والقبول والتي عملت على إعداد الخطط التشغيلية والتنفيذية لجميع الأقسام لديها والمعنية بقبول وتسجيل الطالبات لهذا العام مع متابعة الاحتياج العام من الكوادر التعليمية والإدارية والبرامج التدريبية , ومتطلبات الأمن والسلامة .

وأشارت السلطان إلى تخصيص مبنى مستقل لإدارة الاختبارات والقبول لاستقبال المراجعات وتنفيذ متطلباتهم وتقديم الخدمات لهم.

خدمات النقل والمقاصف

وعن إدارة خدمات الطلاب أشارت السلطان إلى أن الإدارة أصدرت عددًا من التعاميم المتضمنة للعديد من الاشتراطات والتنظيمات لعملية التغذية والمقاصف, حيث أكدت الخطة على أهمية تشكيل لجان المقصف المدرسي والتأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات وتخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وأن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق والتأكيد على فتح المقاصف المدرسية طوال اليوم الدراسي.

وأوضحت الإدارة أن التنظيمات أكدت على تفعيل المتابعة اليومية للمقصف المدرسي من خلال الاستمارة المُعدَّة لذلك , وتعبئة استمارة المسح المبدئي للمقصف المدرسي في نظام نور, والتأكيد على تفريغ إدارية لأعمال خدمات الطلاب والتي تشمل النقل العام والتربية الخاصة والمقصف والصندوق المدرسي وإعاشة التربية الخاصة ومكافآت التحفيظ والتربية الخاصة, وشددت التنظيمات على تطبيق الاشتراطات والجزاءات والالتزام ببنود العقود من كل الأطراف .

وعن الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية، حددت الإدارة عددًا من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها.

ومنعت الإدارة وفقاً للاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي, ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس “الشيبس” والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30% وشددت الإدارة على أهمية استخراج الشهادات الصحية للعاملين والعاملات في المقاصف المدرسية.

وفيما يخص النقل المدرسي للطلاب والطالبات أكدت إدارة خدمات الطلاب على أهمية رفع الخطة التشغيلية التفصيلية لنقل طلاب وطالبات التربية الخاصة والتعليم العام مع نهاية الأسبوع الأول من الدراسة ويكون ذلك ورقيًا وإلكترونيًا.

وشددت الإدارة على توفير سائقين ومرافقات ممن يشهد لهم بالسيرة الحسنة والاستقامة والصلاح, وممن لم يصدر بحقهم أي سوابق مخلة بالسلوك والآداب .

وفي الجانب التوجيهي والإرشادي ستنفذ إدارة التوجيه والإرشاد يوم التهيئة الإرشادية لطالبات الصف الرابع و الأول متوسط و الأول ثانوي حيث سيخصص هذا اليوم للتعرف على المدرسة والأنظمة المدرسية والمقررات ومتطلبات الدراسة في كل مرحلة , وستُستقبل الطالبات المستجدات في هذه الصفوف ويرحب بهن وتقدم لهن ضيافة تلائم المرحلة العمرية .

أما ما يخص الأسبوع التمهيدي لطالبات الصف الأول الابتدائي فقد أعد الإرشاد الطلابي برنامجاً حافلاً لاستقبال الطالبات ورعايتهن يتمثل في أسبوع طالبات الصف الأول حتى يتم إدماجهن بالنظام المدرسي وتحبيبهن من خلال المسابقات والألعاب بمشاركة طالبات الصفوف العليا وستُوزع العصائر والحلوى على الطالبات و أمهاتهن وتطبيق ما ورد في دليل ” مدرستي بيتي الثاني ” الوارد من الوزارة , وأيضاً ستتم دراسة حالات الطالبات اللاتي لم يتكيفن ومعالجة الصعوبات التي تواجههن .

وأعد قسم البرامج بإدارة توجيه وإرشاد الطالبات نشرة توعوية وقائية (اليكترونية )أُرسلت للمرشدات الطلابيات في المرحلة الابتدائية بهدف اطلاعهن على الطريقة المثلى لاحتواء طالبات الصف الأول ابتدائي ودمجهن مع نظيراتهن في البيئة المدرسية .

أما ما يخص تعليم الكبيرات في الفترة المسائية فقد أكدت الإدارة أن تسجيل الطالبات الراغبات في الدراسة المسائية لهذا العام بدأت من الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي وما زال مستمراً لمدة أسبوعين من بداية العام الدراسي الحالي 1438/1439هـ .