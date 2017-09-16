تعليم جدة يطلق برنامج “مدرستي” ويهيئ طلابه وطالباته إرشاديا

بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد يدشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح غد الاحد برنامج “مدرستي” بمقر مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والذي تطلقه الإدارة العامة للتعليم بجدة لهذا العام ضمن برامجها النوعية والتي ستطبق في جميع مدارس البنين والبنات، وعلى الصعيد ذاته تبدأ إدارة تعليم جدة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، أسبوع التهيئة الارشادية، لتقديم مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات مدارس جدة.

مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية صديق خوجة أوضح أن برنامج “مدرستي” الذي يطبق لأول مرة في المدارس سيدشنه المدير العام للتعليم من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ويهدف لتزويد الطالب وولي الأمر بالمعلومات اللازمة لتعريف المجتمع المدرسي (الرؤية، الرسالة، الأهداف، القيم الحاكمة، البرامج، الإنجازات، مضيفا أن البرنامج سيفعل دور الشراكة المجتمعية في التعريف بالمدرسة وكذلك تفعيل التقنية من خلال موقع المدرسة الإلكتروني ومواقع التواصل.

وفيما يتعلق ببرنامج التهيئة الإرشادية أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني، أن التهيئة الإرشادية تشمل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول والثاني الثانوي والطلاب والطالبات المستجدين والمنقولين بين المدارس، حيث ينفذ في الأسبوع الأول من بداية العام الدراس.

وأضاف الزهراني أن البرنامج يهيئ طلاب وطالبات المدرسة بشكل عام والمستجدين بشكل خاص لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل جدية وانضباط ويسعى من خلاله لتحقيق العديد من الأهداف التربوية والنفسية وكذلك الأكاديمية، ومنها تحقيق التوافق النفسي والتربوي للطلاب والطالبات ومساعدتهم على تجاوز فترات الانتقال بين الصفوف الدراسية وما يصاحبها من صعوبات وهم على درجات عالية من التوافق النفسي والتربوي إلى جانب توعية المستجدين منهم وتبصيرهم بأنظمة ولوائح ومرافق المدرسة وتوجيههم نحو اختيار التخصص المناسب بناء على قدراتهم وميولهم واستعداداتهم وكذلك تهيئة الطلاب والطالبات في النظام الفصلي ونظام المقررات وتعريفهم بأنظمته ولوائحه بالتعاون مع المرشد والمرشدة الأكاديمية.