 “تعليم القصيم” يبدأ حملة العودة للمدارس .. بشعار #عودتنا_تطوير_وانضباط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“تعليم القصيم” يبدأ حملة العودة للمدارس .. بشعار #عودتنا_تطوير_وانضباط

“تعليم القصيم” يبدأ حملة العودة للمدارس .. بشعار #عودتنا_تطوير_وانضباط
المناطق - بريدة

اختارت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم شعار “عودتنا..تطوير وانضباط” لحملة العودة للمدارس وانطلاقة العام الدراسي الجديد في يوم الأحد 26-12-1438هـ، وتسعى إدارة تعليم القصيم من خلال حملتها لتكريس ثقافة البداية الجادة والمثالية لبدء العام الدراسي، عبر تضافر كافة الجهود ما بين المدرسة والبيت .
وأطلقت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم حملة إعلامية بهذا الخصوص استهدفت الميادين العامة، والأسواق التجارية “المولات” ، والمقار التعليمية، عبر لوحات إرشادية، وتوجيهية، تحث فيها على العلم والتعلم، والنجاح والتفوق، بالإضافة إلى استثمارها المنافذ الإلكترونية لنشر رسائلها التوعوية، والتثقيفية في هذا الشأن، من خلال المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة .
وجاءت الحملة الإعلامية لتبرز أهمية استشعار ولي الأمر لأهمية انتظام الطالب والطالبة في المدرسة مع الحصة الدراسية الأولى لليوم الأول في العام الدراسي الجديد، ولتؤكد أن أولى عتبات سلم النجاح والتميز يبدأ من خلال الانضباط السلوكي والمعرفي للطالب والطالبة، كون البداية القوية وتنظيم الوقت أحد أسرار التفوق .
وتسعى الإدارة العامة لبث الطموح، والهمة العالية، والتحفيز، بين أوساط المجتمع، والمشهد التعليمي، بهدف إيجاد وتوفير مناخ وبيئة تعليمية مناسبة تسهم في انطلاقة دراسية مثالية، بعد استكمال الإدارة العامة لجميع أعمالها التجهيزية، وخططها الميدانية والفنية للمشهد التعليمي من كافة الجوانب، استعدادًا للعام الدراسي الجديد .
ولم يقف هدف الإدارة العامة عند البداية الدراسية فقط، بل يسعى لنشر وتوسيع وتعزيز دائرة ثقافة التميز والتفوق بين مجتمعات الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، من أجل تأسيس وبناء جيل المستقبل، وتسليحه بالعلم والمعرفة.

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