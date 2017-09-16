مدير مكتب تعليم شرورة يجتمع بقادة مدارس تعليم شرورة

عقد مدير مكتب تعليم شرورة الأستاذ محمد بن عوض الصيعري صباح الخميس اجتماعاً بقادة مدارس مكتب تعليم شرورة وذلك ضمن اسبوع التهيئة لبداية العام الدراسي الجديد وسبقه اجتماع بالمشرفين التربويين والوقوف و متابعة البرنامج التدريبي والمهني للمعلمين وكذلك الانتهاء من توزيع كامل المقررات الدراسية للبين والبنات .

وقد اكد مدير المكتب على قادة المدارس على البداية الجادة من اول يوم دراسي واستكمال اليوم الدراسي بتعاون الجميع لإنجاحه واهمية قبول الطلاب بالمدارس وفق ميزانية المدرسة.

وبين مدير المكتب ان أبناء المرابطين محل اهتمام ورعاية واجبنا رعايتهم والاهتمام وتقديم الرعاية اللازمة لهم تقديرا لحماة الوطن ، و اليوم الوطني يوم مجيد في تاريخ بلادنا نفخر بتلاحم القيادة والمواطن لتحقيق رؤية الوطن ، و من الأهمية تفعيل الأسبوع التمهيدي في الصف الاول والرابع الابتدائي والاول متوسط والثانوي .