مدارس المدينة تستهل عامها  الجديد 1439 هـ بالتوقيت الصيفي

يباشر الطلاب والطالبات بتعليم المدينة المنورة عامهم الجديد 1439 هـ ، بالتوقيت ( الصيفي ) ، والذي يبدأ الفصل الدراسي الأول فيه يوم الأحد : 26 ذو الحجة 1438هـ ، الموافق : 17 سبتمبر 2017م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين ) عند الساعة السابعة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشر دقيقة ، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنات ) عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة والحصة الأولى عند الساعة السابعة تماماً ، أما بالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين ، تكون بداية الدوام صباحاً وفقاً لما أشير إليه أعلاه ويكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية على أن يتم في ذلك التنسيق بين مديري المدارس المشتركة في دوام الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستين .