 مدارس المدينة تستهل عامها  الجديد 1439 هـ بالتوقيت الصيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدارس المدينة تستهل عامها  الجديد 1439 هـ بالتوقيت الصيفي

مدارس المدينة تستهل عامها  الجديد 1439 هـ بالتوقيت الصيفي
المناطق - المدينة المنورة

يباشر الطلاب والطالبات بتعليم المدينة المنورة عامهم الجديد 1439 هـ ، بالتوقيت ( الصيفي ) ، والذي يبدأ الفصل الدراسي الأول فيه يوم الأحد : 26 ذو الحجة  1438هـ ، الموافق : 17 سبتمبر 2017م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين ) عند الساعة السابعة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشر دقيقة ، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنات ) عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة والحصة الأولى عند الساعة السابعة تماماً ، أما بالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين ، تكون بداية الدوام صباحاً وفقاً لما أشير إليه أعلاه ويكون الدوام للمدرسة المشاركة  في الفترة الثانية على أن يتم في ذلك التنسيق بين مديري المدارس  المشتركة  في دوام  الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستين .

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