 ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس .. “التعليم” تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس .. “التعليم” تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ87

ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس .. “التعليم” تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ87
المناطق - متابعات

وجّه وزير التعليم د.أحمد العيسى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة، والذي يوافق يوم السبت 1439/1/3 هـ تحت شعار “رؤية وطن “، في جميع مدارس التعليم العام ابتداءً من يوم الأحد 26 ذي الحجة وحتى يوم الخميس 1 من شهر محرم .
ويأتي احتفاء وزارة التعليم بهذه المناسبة ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبيه.
وقررت وزارة التعليم أن تحتفي إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بهذه المناسبة في يوم الأثنين الموافق 1439/1/5 هــ ، مهيبة بكافة الإدارات التعليمية في المملكة إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ، وتوجيه كافة المدارس لتوثيق فعالياتها ، ورفع التقارير الختامية للأحتفاء على موقع الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة .
وتستضيف الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الحفل المركزي للأحتفاء باليوم الوطني على مستوى الوزارة يوم الخميس 7 /1 /1439 هـ، وسيتم تكريم الادارات التعليمية الفائزة بالمراكزالأولى لمشروع اجازتي 2.

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