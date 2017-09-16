بالفيديو … الهيئة الملكية بالجبيل ترصد 378 حافلة مدرسية بالأقمار الصناعية

تبدأ صباح غد الأحد 378 حافلة نقل مدرسي مسيرتها اليومية لنقل طلاب وطالبات مدارس الهيئة الملكية من مختلف أحياء مدينة الجبيل الصناعية ( 34 ألف طالب وطالبة) لأكثر من (78) مرفق تعليمي و (37) مركز وفق برنامج زمني دقيق مدعم بمراقبة فريق إشرافي متخصص في إدارة النقل والمعدات بالهيئة الملكية بالجبيل ، حيث يتم رصد تحركات الحافلات عبر الأقمار الصناعية عبر خدمة التتبع الآلي وفق نظام الـGPS.

أكد ذلك مدير إدارة النقل والمعدات بالهيئة الملكية بالجبيل د. خالد الأنصاري وقال” أن خطة النقل المدرسي يتم وضعها مبكراً بالتعاون مع إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل ، حيث يتم تحديد المدارس والأحياء السكنية التي تخدمها ويتم توزيع الحافلات المدرسية حسب الكثافة السكانية للمدارس وتحديداً أماكن الوقوف لتجمعات الطلاب والطالبات عند منازلهم ليتم نقلهم بكل يسر وسهولة حسب مواعيد الدوام المدرسي ، حيث يتم نقل الطالبات أولاً ثم الطلاب ويتم نقل طلاب رياض الأطفال بعدهم.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أنه عند وضع خطة النقل المدرسي بالتعاون مع إدارة الخدمات التعليمية يتم تدريب سائقي النقل المدرسي بوقت كاف على الاحياء السكنية واماكن التجمعات.

حيث ساعد تخطيط مدينة الجبيل الصناعية التي تتميز بتخطيطها الحديث وترقيم شوارعها على سهولة استدلال سائقي الحافلات المدرسية على اماكن تجمعات الطلاب والطالبات ، كما يتم استخدام هذه الحافلات المدرسية أيضاً لنقل الطلاب إلى مدارسهم في فترة الأنشطة والفعاليات المدرسية التي تنفذ في الفترة المسائية.

وذكر مدير إدارة النقل والمعدات أن إدارته تتابع سائقيها وتقوم بمتابعة مستوى السلامة والنظافة لكل حافلة حيث يتم يومياً تنظيف الحافلات وغسلها بعد انتهاء مهامها بشكل يومي لتكون جاهزة لأداء عملها في اليوم الثاني بكل يسر وسهولة.

وشدد الانصاري على أهمية التدريب الذي تطبقه إدارته لسائقي حافلات النقل المدرسي في مجال القيادة الآمنة بشكل دوري ، بالتعاون مع إدارة الأمن الصناعي والسلامة وإدارة مرور الجبيل ، واطلاعهم على الأنظمة المرورية المتبعة في المملكة.

واشار إلى انه في نهاية كل عام دراسي يتم تكريم سائقي الحافلات في حفل كبير تقيمه الهيئة الملكية بحضور إدارة المرور بالجبيل لالتزامهم بالمواعيد وأنظمة السلامة والسير المرورية.”

من جانبه ثمن مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل د. محمد الهاجري جهود إدارة النقل والمعدات بالهيئة الملكية بالجبيل في نقل الطلاب والطالبات ، حيث أشار إلى مستوى جودة الخدمة التي تقدمها هذه الحافلات المدرسية لنقل الطلاب من وإلى مدارسهم بكل سهولة دون عناء لأولياء الأمور، وذكر الهاجري أن معلمات رياض الأطفال ومعلمي برنامج التربية الفكرية بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل ومعلمي المرحلة الابتدائية يرافقون الطلاب طوال العام الدراسي ، وذلك حرصاً على سلامتهم وغرساً لقيم وضوابط استخدام الحافلات المدرسية