بناء تنفق ربع مليون ريال قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء الجمعية

مع بداية العام الدراسي ينظم أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية لمقاعد الدراسة بعد أن تم تأمين الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات الأيتام المنتسبين للجمعية بمبلغ (٢٤٩٠٠٠) ريال مئتين وتسعة وأربعين الف ريال استفاد منها ١٠٣٤ طالب وطالبة حيث كانت تكلفة الحقيبة ٢٠٠ ريال للطالب و ٣٠٠ ريال للطالبة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية الذي اطلقته الجمعية الشهر الماضي .

واوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الجمعية حرصت على إيداع المبالغ في حسابات الإسر البنكية لاختيار ما يناسبهم وفق احتياجاتهم وقبل بداية الدراسة .. كما تحرص الجمعية على إتاحة الفرصة لأهل الخير للمشاركة في دعم المشاريع الموسمية كالحقيبة المدرسية وكسوة العيد وكسوة الشتاء سائلاً الله أن يجزي كل من ساهم في هذه المشاريع خير الجزاء .

كما قدم البنك السعودي للإستثمار ١٣٠ حقيبة مدرسية مساهمة من البنك في دعم الأيتام سلمها للأبناء المدير الإقليمي للبنك بالمنطقة الشرقية جمال الذكير بمقر الجمعية بالخبر .