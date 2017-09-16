 بناء تنفق ربع مليون ريال قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء الجمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بناء تنفق ربع مليون ريال قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء الجمعية بالفيديو … الهيئة الملكية بالجبيل ترصد 378 حافلة مدرسية بالأقمار الصناعية ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس .. “التعليم” تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ87 مدارس المدينة تستهل عامها  الجديد 1439 هـ بالتوقيت الصيفي مدير مكتب تعليم شرورة يجتمع بقادة مدارس تعليم شرورة “تعليم القصيم” يبدأ حملة العودة للمدارس .. بشعار #عودتنا_تطوير_وانضباط اكتمال الربط الالكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية بجدة و المديرية العامة للسجون 1726 مدرسة تستقبل أكثر من 186 ألف طالب وطالبة في أول يوم دراسي بتعليم القصيم “تعليم القصيم” يكمل استعداداته للأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات تعليم جدة يطلق برنامج “مدرستي” ويهيئ طلابه وطالباته إرشاديا مدارس العاصمة تستقبل أكثر من مليون طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد 4 مسارح تجذب زوار مهرجان صيف الشرقية 38

بناء تنفق ربع مليون ريال قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء الجمعية

بناء تنفق ربع مليون ريال قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء الجمعية
المناطق - الدمام - منال الدوسري

مع بداية العام الدراسي ينظم أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية لمقاعد الدراسة بعد أن تم تأمين الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات الأيتام المنتسبين للجمعية بمبلغ (٢٤٩٠٠٠) ريال مئتين وتسعة وأربعين الف ريال استفاد منها ١٠٣٤ طالب وطالبة حيث كانت تكلفة الحقيبة ٢٠٠ ريال للطالب و ٣٠٠ ريال للطالبة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية الذي اطلقته الجمعية الشهر الماضي .
واوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الجمعية حرصت على إيداع المبالغ في حسابات الإسر البنكية لاختيار ما يناسبهم وفق احتياجاتهم وقبل بداية الدراسة .. كما تحرص الجمعية على إتاحة الفرصة لأهل الخير للمشاركة في دعم المشاريع الموسمية كالحقيبة المدرسية وكسوة العيد وكسوة الشتاء سائلاً الله أن يجزي كل من ساهم في هذه المشاريع خير الجزاء .

كما قدم البنك السعودي للإستثمار ١٣٠ حقيبة مدرسية مساهمة من البنك في دعم الأيتام سلمها للأبناء المدير الإقليمي للبنك بالمنطقة الشرقية جمال الذكير بمقر الجمعية بالخبر .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>