الأردن يرفض التعليق عن وجود توجه أمريكي لنقل القاعدة العسكرية من قطر إلى الأردن

رفضت مصادر حكومية أردنية التعليق على ما نقلته وسائل إعلام سعودية عن وجود توجه أمريكي لنقل القاعدة العسكرية من قطر إلى الأردن.

وقالت المصادر في ردها على السؤال: “لا يوجد أي تعليق في هذا الشأن”.

وكشفت مصادر عسكرية أمريكية، نقلت عنها صحيفة الشرق، أن “واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، فى حال استمرار الدوحة على نهجها الحالي الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بضرورة تنفيذ ما جاء في قمة الرياض”.

وأكدت المصادر، أن “الولايات المتحدة تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى الأردن، إذا استمرت الدوحة في نهجها، وفي حال أصر أمير قطر على عدم فهم الرسالة التي أراد لها ترامب أن يفهمها في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، والتي أشار فيها ترامب إلى خطر إيران، قبل أن تنعت قطر إيران بالـ”شريفة”.

وكان الرئيس الأمريكي أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر، السبت الماضي أكد فيها على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب، وأن تلتزم جميع الدول بما جاء في قمة الرياض، من أجل الحفاظ على وحدة الصف في محاربة الإرهاب، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية ومحاربة الآيديولوجيا المتطرفة