افتتاح كلية تقنية للبنين في القوز وأخرى للبنات في العاصمة المقدسة

تشهد منطقة مكة المكرمة انطلاق التدريب في كلية التقنية للبنين بمركز القوز التابع لمحافظة القنفذة ، وكذلك في كلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة ، وذلك ضمن الوحدات التدريبية التي دشنتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع الفصل التدريبي الحالي لتنضم إلى وحدات التدريب التقني والمهني بالمملكة لتلبي احتياج سوق العمل المحلي وتخريج الكوادر المؤهلة لخدمة الوطن .

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه إلى أن كلية التقنية للبنين بالقوز أطلقت التدريب في تخصصي الإدارة المكتبية ، والآلات والمعدات الكهربائية ، فيما ينطلق التدريب بالكلية التقنية للبنات في العاصمة المقدسة في تخصصات العناية بالشعر ، العناية بالبشرة والماكياج ، والبرمجيات ، والمحاسبة ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعاً في التخصصات التقنية التي تواكب الرفع من مستوى القبول.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة تضم حالياً 32 وحدة تدريبية ، منها 11 كلية تقنية واتصالات للبنين في العاصمة المقدسة ، جدة، الطائف ، القنفذة ، أضم ، وميسان ، تربة ، رنية ، القوز ، الليث ، وكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة ، و 3 كليات تقنية للبنات في العاصمة المقدسة ، جدة ، الطائف ، كما تشمل 3 كليات تقنية عالمية للبنين بالعاصمة المقدسة وجدة والطائف ، وكليتان تقنيتان عالميتان للبنات في جدة والعاصمة المقدسة ، و 6 معاهد صناعية ثانوية في العاصمة المقدسة ، جدة ، الطائف ، تربة ، الليث ، القنفذة .

وتقدم المؤسسة التدريب لنزلاء السجون بمنطقة مكة المكرمة من خلال 4 معاهد صناعية للتدريب في السجون في العاصمة المقدسة والطائف والقنفذة وجدة ، بالإضافة إلى 3 معاهد للشراكات الإستراتيجية تضم المعهد السعودي الياباني ، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة ، والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بمحافظة رابغ .

وتواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حالياً تنفيذ (31) مشروعاً في محافظات جدة ، والعاصمة المقدسة ، والطائف ،والقنفذة والليث ، ورابغ تصل قيمتها الإجمالية إلى ” ” 2.351.695.034 ريال .