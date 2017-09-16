الكلية التقنية بنجران تنهي استعداداتها لاستقبال المتدربين

أنهت الكلية التقنية بنجران استعداداتها لاستقبال المتدربين المستمرين والمستجدين والذين يزيد عددهم عن 2600 متدرب وذلك بعد أن رفعت طاقتها الاستيعابية للفصل التدريبي الأول بقبول 840 متدرباً في برنامج الدبلوم الصباحي .

وأكد عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري أنه سيتم تنفيذ برنامج تهيئة للمتدربين المستجدين يوم غداً الأحد بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية والذي يهدف إلى تعريفهم ببيئة الكلية والخدمات والبرامج التي ستقدم لهم والإجابة على كافة استفساراتهم حول العملية التدريبية .

وقد دعا عميد الكلية المتدربين المستمرين للدخول على موقع نظام رايات الإلكتروني وتسجيل المقررات الكترونياً موضحاً بأنه لن يكون هناك تسجيل يدوي وعلى المتدرب الدخول الى الموقع وتسجيل المقررات بنفسه بنظام رايات من خلال الرابط rayat.tvtc.gov.sa .

أما المتدربين المستجدين فتم تسجيل المقررات الكترونياً لهم من خلال الاقسام وسوف توزع عليهم الأحد صباحاً ويمكنهم كذلك طباعتها واستعراضها بنظام رايات من خلال الرابط rayat.tvtc.gov.sa .

وبين “الصقري” أن الطاقة الاستيعابية قد تم رفعها هذ الفصل في مختلف التخصصات التي تشمل البرمجيات والدعم والفني والتسويق والمحاسبة والإدارة المكتبية والإنتاج وميكانيكا السيارات والقوى الكهربائية وذلك نتيجة للطلب المتسارع على برامج الكلية وما تمثله مخرجات الكلية من احتياج فعلي متزايد لها في سوق العمل إضافة إلى توفر بيئة تدريب متكاملة من حيث الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وكذلك توفر الورش والمعامل والبرامج التطبيقية الحديثة وفق أحدث اساليب التدريب العالمية .

وقدم “الصقري” شكره لوكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء هيئة التدريب والاداريين على تعاونهم وحرصهم على انجاح العملية التدريبية .​