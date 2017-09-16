 الحكومة اليمنية تُشيد بدور التحالف العربي في حماية بلادها من المشروع الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تُشيد بدور التحالف العربي في حماية بلادها من المشروع الإيراني

الحكومة اليمنية تُشيد بدور التحالف العربي في حماية بلادها من المشروع الإيراني
واس - عدن

أشادت الحكومة اليمنية اليوم بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي لحماية بلادها من المشروع الإيراني .
وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر خلال اجتماع عقده مع قيادات السُلطة المحلية واللجنة الأمنية والعسكرية بوادي وصحراء حضرموت إن حكومته بحاجة إلى بناء الدولة اليمنية التي دمرها انقلاب الحوثي وصالح ، مُثمنًا جهود التحالف العربي الذي أتى لحماية الجمهورية والوحدة ضد المشروع الإيراني الذي يستهدف المنطقة العربية .
وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن واجب الدولة هو إعادة بناء كافة المؤسسات الحكومية وتوفير الأمن والاستقرار، وإصلاح ما أحدثه عبث الانقلاب والجماعات الارهابية في مناطق عدة من البلاد .

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