 محذرا من أمراض يحملها .. الزعاق : اليوم السبت أول أيام الموسم الصفري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محذرا من أمراض يحملها .. الزعاق : اليوم السبت أول أيام الموسم الصفري

محذرا من أمراض يحملها .. الزعاق : اليوم السبت أول أيام الموسم الصفري
المناطق - متابعات

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق، ان اليوم السبت، أول أيام الموسم الصفري، وعدد أيامه 26 يومًا.
وأوضح الباحث الفلكي أن أهمية موسم الصفري تعود إلى كونه يحتوي على أمارات وعلامات “الوسم” من حيث الإجداب والأمطار، وكذلك الربيع.
ولفت “الزعاق” الى أنه من أهم مميزاته انكسار حِدَّة الحرارة في آخر النهار، وبداية هبوب الرياح الباردة في آخر الليل.
وأخبر “الزعاق” بأنه عند انتصاف هذا الموسم، يتساوى طول الليل والنهار، ومن علاماته بداية تخلُّق السُّحب من الجانب الشمالي الغربي، وهي سحب يسميها العامة “وسوم الصفري”. وأضاف: “إذا كان يميل لونه من بني إلى الأسود فإن ذلك يبشر بربيع مزده”.
ولفت “الزعاق” الى أن الأهالي قديمًا كانوا يحذرون من موسم الصفري، بسبب تقلُّب الأجواء تقلبًا حادًّا، إذ تنتشر فيه الأمْراض مثل الحساسية والزكام، وغيرهما من الأمْراض الخريفية المعروفة؛ لذلك سمي بالصفري؛ لأن الأجساد تصفرّ من كثرة الأمْراض.
وأضاف: الصفري موسم انتقالي، تتقلب فيه الأجواء فيتحول وجه السماء إلى الأصفر؛ إذ ينكسر فيه شعاع الشمس، ويتحول لونها في آخر النهار إلى اللون الأصفر.

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