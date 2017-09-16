مصر : ضم حمد بن جاسم إلى قضية المتهمين بـ “التخابر مع قطر”

وافقت محكمة النقض المصرية السبت، على طلب النيابة ضم رئيس الوزراء القطري رئيس قناة الجزيرة السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى قائمة المطلوبين على ذمة قضية التخابر مع قطر.

ونقلت صحف مصرية، أن محكمة النقض التي أيدت السبت الحكم بالمؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية “التخابر مع قطر” قبلت طلب النيابة العامة بضم بن جاسم إلى ملف القضية.

وأوردت أن المحكمة وافقت على ضم “حمد بن جاسم، للائحة الاتهام في قضية التخابر مع قطر، والتحقيق معه بتهمة التخابر، والإضرار بمصلحة البلاد السياسية والاقتصادية”.