 لجنة الإغاثة اليمنية تُدين مجزرة الحوثيين بحق الأطفال في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لجنة الإغاثة اليمنية تُدين مجزرة الحوثيين بحق الأطفال في تعز

لجنة الإغاثة اليمنية تُدين مجزرة الحوثيين بحق الأطفال في تعز
واس - عدن

دانت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن اليوم، المجزرة التي قامت بها المليشيات الانقلابية وقوات المخلوع صالح في تعز وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا معظمهم من الأطفال .
واستنكرت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، استمرار جرائم استهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتهجير المدنيين من منازلهم بقوة السلاح، ما أدى إلى زيادة النازحين في كثير من المناطق .
وطالبت اللجنة منظمات الأمم بـ”التدخل والتحرك العاجل لإنقاذ أبناء تعز وإسعافهم بالاجتياجات اللازمة والأدوية ومعاينة تلك الجرائم وإدانتها بصورة واضحة، والضغط عليها بكافة الوسائل لإيقاف مسلسل الجرائم” .
وحمّل البيان المنسق الأممي في اليمن، المسؤولية الكاملة عن عدم نقل جرائم المليشيات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصوره حياديه ، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى النظر في هذه الجرائم وإدانتها وتحديد موقف حازم تجاهها .

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