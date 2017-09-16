 الإبلاغ عن المدارس التي تبيع الغازيات والشيبس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الإبلاغ عن المدارس التي تبيع الغازيات والشيبس

الإبلاغ عن المدارس التي تبيع الغازيات والشيبس
المناطق - تهاني الجهني

طالب وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار عبر حسابه على تويتر ابلاغ وزارة الصحة على الرقم ٩٣٧ عن المدارس التي تسمح ببيع الغازيات والشيبس للأطفال.
وقدم الدكتور جوخدار شكره للمدارس ‏التي تحث الطلاب على المشي داخل فناء المدرسة.
ويأت هذا  بعد قرار مجلس الوزراء بإسناد مهام الصحة المدرسية لوزارة الصحة بدلاً عن التعليم حيث ستقوم فرق الصحة المدرسية في المناطق والمحافظات والقرى إعتباراً من يوم غد الأحد بتنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس والوقوف على صحة الطلاب والطالبات وتنفيذ برنامج الصحة المدرسية.

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