 الملحق العسكري لدى مصر : المشاركة في مناورات فيصل (11) تعكس الاحترافية العالية لدى المشاركين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الملحق العسكري لدى مصر : المشاركة في مناورات فيصل (11) تعكس الاحترافية العالية لدى المشاركين تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 188 ألف طالب وطالبة يوم غدا الإبلاغ عن المدارس التي تبيع الغازيات والشيبس لجنة الإغاثة اليمنية تُدين مجزرة الحوثيين بحق الأطفال في تعز مصر : ضم حمد بن جاسم إلى قضية المتهمين بـ “التخابر مع قطر” محذرا من أمراض يحملها .. الزعاق : اليوم السبت أول أيام الموسم الصفري الحكومة اليمنية تُشيد بدور التحالف العربي في حماية بلادها من المشروع الإيراني الكلية التقنية بنجران تنهي استعداداتها لاستقبال المتدربين تكريم 40 طفلاً من أبناء شهداء الواجب ودار الحضانة الاجتماعية بمهرجان صيف الشرقية افتتاح كلية تقنية للبنين في القوز وأخرى للبنات في العاصمة المقدسة الأردن يرفض التعليق عن وجود توجه أمريكي لنقل القاعدة العسكرية من قطر إلى الأردن بناء تنفق ربع مليون ريال قيمة الحقيبة المدرسية لأبناء الجمعية

الملحق العسكري لدى مصر : المشاركة في مناورات فيصل (11) تعكس الاحترافية العالية لدى المشاركين

الملحق العسكري لدى مصر : المشاركة في مناورات فيصل (11) تعكس الاحترافية العالية لدى المشاركين
واس - القاهرة

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية المشاركة في مناورات فيصل 11 (2017) ، التي ستقام في جمهورية مصر العربية .
وأوضح الملحق العسكري السعودي لدى جمهورية مصر العربية العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر في تصريح له لدى استقبال القوة المشاركة في المناورات ” : إن الهدف من إقامة مثل هذه المناورات هو تبادل الخبرات مع الأشقاء في سلاح الجو المصري، وتعزيز القدرات القتالية والفنية “، مبينا أن هذه المناورات تعكس مدى الاحترافية العالية لدى المشاركين ،وتأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية .
وأكد العميد الركن عبدالجاسر أن هذا التدريب المستمر يأتي بفضل الاهتمام والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وحرصهما الدائم على جاهزية القوات المسلحة في مختلف المجالات .
من جهته، بيّن قائد التمرين المقدم الطيار الركن عبدالرحمن الشهري أن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات حسب ما خطط لها مسبقًا، بعون الله .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>