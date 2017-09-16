الملحق العسكري لدى مصر : المشاركة في مناورات فيصل (11) تعكس الاحترافية العالية لدى المشاركين

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية المشاركة في مناورات فيصل 11 (2017) ، التي ستقام في جمهورية مصر العربية .

وأوضح الملحق العسكري السعودي لدى جمهورية مصر العربية العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر في تصريح له لدى استقبال القوة المشاركة في المناورات ” : إن الهدف من إقامة مثل هذه المناورات هو تبادل الخبرات مع الأشقاء في سلاح الجو المصري، وتعزيز القدرات القتالية والفنية “، مبينا أن هذه المناورات تعكس مدى الاحترافية العالية لدى المشاركين ،وتأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية .

وأكد العميد الركن عبدالجاسر أن هذا التدريب المستمر يأتي بفضل الاهتمام والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وحرصهما الدائم على جاهزية القوات المسلحة في مختلف المجالات .

من جهته، بيّن قائد التمرين المقدم الطيار الركن عبدالرحمن الشهري أن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات حسب ما خطط لها مسبقًا، بعون الله .