 مصدر مسؤول بقيادة أمن الطرق بالشرقية : سبب حادث التصادم بطريق أبو حدرية الضباب الكثيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بقيادة أمن الطرق بالشرقية : سبب حادث التصادم بطريق أبو حدرية الضباب الكثيف

مصدر مسؤول بقيادة أمن الطرق بالشرقية : سبب حادث التصادم بطريق أبو حدرية الضباب الكثيف
المناطق - الدمام

كشف مصدر مسؤول بقيادة أمن الطرق بالشرقية أن سبب حادث التصادم بطريق أبو حدرية الضباب الكثيف الذي غطى المنطقة واصطدام ٤ تريلات نتيجه السرعه الزائدة والضباب وانحرافهم عن الطريق بشكل عرضي الامر الذي تسبب الى تفاجيء المركبات القادمة من الخلف المسرعه واصدامهم واحده تلو الاخر بالتريلات المنقلبة على الطريق حيث وصل عدد السيارات المتصادمة “14” سيارة مختلفة
مشيرا أن الحادث لم ينتج عنه وفيات ولله الحمد وأدى لاصابة “4”  وتم تأمين موقع الحادث وجاري تنظيف الموقع وفتح المسار

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