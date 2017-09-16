 أمير عسير يعزي أسرتي آل ثقفان وآل ضبعان بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يعزي أسرتي آل ثقفان وآل ضبعان بعسير

أمير عسير يعزي أسرتي آل ثقفان وآل ضبعان بعسير
المناطق - أبها

اكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المواطن أثبت تلاحمه مع القيادة من خلال ما حققته  وحدة الصف والكلمة  في رد كيد المتربصين بالوطن ومقدراته،
وقال سموه : ” نحن جميعا في هذا الوطن الشامخ بقيادته وشعبة اسرة واحدة ” ،  مشيراً سموه أن الشعب السعودي أثبت للعالم  ترابطه وتلاحمه مع القيادة حتى أصبح مضرب مثلاً عن معنى المواطنة الحقيقية .

جاء ذلك خلال تقديم سموه اليوم  التعازي والمواساة في وفاة كلا من الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان شيخ شمل قبائل بني بشر وجنب بن سعد قحطان ” سابقا”، بمنزل الفقيد بقرية العسران بسراة عبيدة، والشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن ضبعان شيخ قبائل آل محمد ببللحمر، بمنزل اسرة الفقيد بمدينة أبها .
ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد الله تعالى  للمتوفين ان يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم اهلهما الصبر والسلوان، سائلاً  الله تعالى ان يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود . وولي عهده الأمين ” حفظهما الله “.

بدورهم ، عبر ذوو الفقيدين عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على مواساته لهم ، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مثمنين وقوف القيادة في هذه البلاد مع مواطنيها في كل أمورهم.
حضر العزاء وكيل امارة منطقة عسير سليمان الجريش وعدد من المشائخ والأعيان .

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